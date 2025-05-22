TUSAŞ'tan gururlandıran paylaşım! 'Gökyüzüne yazılmış bir sevda'

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ), Türkiye'nin ilk yerli muharip uçağı KAAN'ın test uçuşuna ilişkin yeni video paylaştı. 'Gökyüzüne yazılmış bir sevdanın izindeyiz' notu ile paylaşılan videoda KAAN'ın jet motorunun çalıştırılması ve uçuşuna ilişkin görüntüler yer aldı. Söz konusu görüntülerde, arka planda Kamuran Akkor’un ‘Bir Ateşe Attın’ şarkısı kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştiren 5. nesil savaş uçağı olan Milli Muharip Uçak KAAN, ilk uçuşunu 21 Şubat 2024 yılında gerçekleştirmişti.