Yeni nesil ekran kartlarına devasa zam kapıda!

28 Aralık 2024 15:44 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 15:53

Donald Trump yönetiminin yeni gümrük tarifeleri, Nvidia ve AMD ekran kartlarının fiyatlarını yüzde 40’a varan oranlarda artırabilir. Teknoloji devleri, zam dalgasından etkilenmemek için üretim hızını artırsa da bu durum, tüketiciler için yalnızca geçici bir çözüm olabilir.

Donald Trump yönetiminde yürürlüğe girecek yeni gümrük tarifeleri, Nvidia​ ve AMD​ ekran kartlarının fiyatlarında yüzde 40’a varan artışlara yol açabilir. Bu gelişme, teknoloji tutkunlarını şimdiden kara kara düşündürüyor.

ABD’nin Gümrük Tarifeleri ve Etkileri

Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesiyle birlikte ekonomik reformlar kapsamında ithal ürünlere yönelik yeni gümrük tarifeleri gündeme geldi. Özellikle Çin’den ithal edilen elektronik ürünlere uygulanacak yüzde 60’a varan ek vergiler, bilgisayar ve ekran kartı gibi cihazların fiyatlarını tavan yaptırabilir. Yeni düzenlemenin temel amacı, üretimi ABD’ye geri taşımak olsa da kısa vadede tüketiciler için ciddi mali yükler getireceği kesin görünüyor.

Ekran kartı piyasasında lider konumda olan Nvidia ve AMD, yeni tarifelerden etkilenmemek adına üretim ve sevkiyat süreçlerini hızlandırma çabasında. Ancak bu girişimler sadece geçici bir çözüm sunuyor. CES 2025 etkinliğinde tanıtılması beklenen Nvidia RTX 5000 serisi ve AMD Radeon 9000 serisi ekran kartlarının fiyatlarının, tarifeler yürürlüğe girmeden önce bile artış gösterebileceği konuşuluyor.

RTX 5090: Yeni Neslin Bedeli Ağır Olacak

En çok merak edilen modellerden biri olan Nvidia RTX 5090’ın başlangıç fiyatının 1.799 dolar olması bekleniyor. Ancak gümrük tarifelerinin devreye girmesiyle bu fiyatın 2.500 doları aşabileceği tahmin ediliyor. Bu artış, yalnızca ekran kartlarıyla sınırlı kalmayacak; dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve oyun konsolları gibi ürünlerin de zamlanacağı öngörülüyor.

Üretim Zincirindeki Çin​ Faktörü

Nvidia ve AMD, grafik işlemcilerini TSMC ve Samsung gibi devlerden tedarik ediyor. Ancak ekran kartlarında kullanılan diğer bileşenler—soğutma sistemleri, devre kartları ve bağlantı birimleri—genellikle Çin merkezli üreticilerden sağlanıyor. Asus, MSI ve Gigabyte gibi AIB (Add-In Board) ortakları, bu bileşenlerin üretim ve montaj süreçlerini büyük oranda Çin’de gerçekleştiriyor. Bu durum, yeni gümrük tarifelerinin etkisini daha da artırıyor.

Tüketiciler ve Piyasa İçin Ne Anlama Geliyor?

Yeni tarifelerin, elektronik sektöründe hem fiyatları hem de ürün bulunabilirliğini etkilemesi bekleniyor. Nvidia ve AMD’nin zam dalgasından etkilenmemek için ürünlerini ABD’ye erken göndermeye çalışması, stok sorunlarına yol açabilir. Özellikle oyun tutkunları ve içerik üreticileri, yeni nesil ekran kartlarına erişim konusunda sıkıntılar yaşayabilir.

Öte yandan, bu durumun ikinci el pazarını da canlandırması bekleniyor. Kullanıcılar, daha uygun fiyatlarla eski nesil ekran kartlarına yönelerek bütçelerini dengelemeye çalışabilir. Ancak uzun vadede, teknoloji devlerinin üretimi ABD’ye kaydırma girişimlerinin fiyatlara nasıl yansıyacağı belirsizliğini koruyor.