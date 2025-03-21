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 | Emir Yücel

Yeni nesil uçakları yapacak firma bugün açıklanıyor! 20 milyar dolarlık 6. Nesil savaş uçağı

ABD Kongresinin onayladığı ve milyar dolarlık proje olan 6.Nesil jet savaş uçaklarını üretip geliştirecek firma bugün belli oluyor. ABD Hava Kuvvetleri’nde F-22’lerin yerini alacak olan jet savaş uçaklarını yapacak firma Başkan Trump tarafından duyurulacak.

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Yeni nesil uçakları yapacak firma bugün açıklanıyor! 20 milyar dolarlık 6. Nesil savaş uçağı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 14:14
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 14:21

ABD Başkanı Donald Trump’ın bütçe kısıtlamaları ve değişen önceliklerle ilgili endişelere rağmen, Pentagon’un en az 20 milyar dolar değerinde yeni nesil savaş uçağı sözleşmesi kararını konusundaki adım bugün atılacak.

Reuters’ın haberine göre açıklamanın Türkiye saati ile 18.00’de yapması bekleniyor.

HEM İNSANLI HEM DE İNSANSIZ

Yeni Nesil Hava Hakimiyeti (NGAD) Programı olarak adlandırılan projede gelecek yıllar içinde Lockheed Martin tarafından geliştirilen F-22’lerin yerini alacak uçak konusunda adım atılacak.

Gelişmiş sensör ve yeni nesil motor ile birlikte uçak İHA sistemleri ile birlikte görev yapabilecek. Planlanan proje tıpkı İngiltere’nin Tempest projesi gibi Loyal Wingman konsepti ile üretilecek. Yani hem insanlı hem de insansız savaş uçakları birlikte görev yapacak.

TASARIMLAR YARIŞIYOR

Halen dev ihale için Boeing ve Lockheed Martin’in tasarımları yarışıyor. Toplam 20 milyar dolarlık ihalede kazanan şirket, mühendislik ve üretim konusundaki tüm projeyi yüklenecek.

Projenin ilerleyen dönemde siparişlerin gelmesi ile yüzlerce milyar dolara çıkması bekleniyor.

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