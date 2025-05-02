Yerli radar sistemi ile kural tanımazlara geçit yok! Aynı anda birçok araca ceza yazabiliyor

Savunma Sanayi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla geliştirilen TRAFİDAR adlı lazer tabanlı hız ihlal tespit sistemi, yapay zeka desteğiyle donatıldı. Gündüz-gece, yağmur-çamur demeden çalışan radar sistemi, Türkiye'nin dört bir yanında jandarma ve polis ekipleri tarafından aktif şekilde kullanılıyor.

Türkiye'nin savunma ve güvenlik teknolojilerinde attığı yerli ve milli adımlar, trafik denetiminde de etkisini gösteriyor. Savunma Sanayi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla geliştirilen TRAFİDAR adlı hız ihlal tespit sistemi, Bursa'da bir yıldır aktif olarak kullanılıyor.

Radarsan Radar Teknolojileri tarafından tasarlanıp üretilen TRAFİDAR, yerli ve milli yeni nesil hız tespit radar cihazı olarak karşımıza çıkıyor.

LAZER TABANLI MOBİL HIZ TESPİT CİHAZI OLARAK TASARLANDI

Lazer tabanlı mobil hız tespit cihazı olarak tasarlanan TRAFİDAR, 1 yıldır Türkiye'nin tüm illerinde jandarma ve polisin şehir için ve bölge trafik ekipleri tarafından kullanılıyor. TRAFİDAR'ın öne çıkan özellikleri şu şekilde:

4 şeritli yollarda eş zamanlı olarak birçok aracın hızını tespit edebilme

Gece görüş özelliği

Hız ihlali yapan araçların anlık olarak fotoğraf ve video kaydını alma

Operatöre gerek duymadan çalışabilen sistemin yapay zeka desteği de mevcut. Gündüz ve gece, tüm hava koşullarında araçların plaka, cins ve hız verilerini okuyabiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü PolNet ağına anlık veri göndererek hız ihlali yapan araçları trafik ekiplerine bildiriyor.

6 BİN SÜRÜCÜYE CEZA YAZILDI

Gece görüş sistemine sahip olup, 4 şeritli yollarda aynı anda motosiklet, otomobil, kamyon ve kamyonet gibi araçları tespit edebiliyor. Yapay zekâ desteğiyle, araçların marka ve renk bilgilerini de analiz edebiliyor.

Bu sistem, Türkiye'nin trafik güvenliğini artırmayı ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Ramazan bayramı ve tatil süresince TRAFİDAR tarafından kural ihlali yaptığı belirlenen 6 bine yakın sürücüye ceza yazıldığı bildirildi.