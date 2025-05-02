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 | Ömer Faruk Dogan

Yerli radar sistemi ile kural tanımazlara geçit yok! Aynı anda birçok araca ceza yazabiliyor

Savunma Sanayi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla geliştirilen TRAFİDAR adlı lazer tabanlı hız ihlal tespit sistemi, yapay zeka desteğiyle donatıldı. Gündüz-gece, yağmur-çamur demeden çalışan radar sistemi, Türkiye'nin dört bir yanında jandarma ve polis ekipleri tarafından aktif şekilde kullanılıyor.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 10:44

Türkiye'nin savunma ve güvenlik teknolojilerinde attığı yerli ve milli adımlar, trafik denetiminde de etkisini gösteriyor. Savunma Sanayi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla geliştirilen TRAFİDAR adlı hız ihlal tespit sistemi, Bursa'da bir yıldır aktif olarak kullanılıyor.

Radarsan Radar Teknolojileri tarafından tasarlanıp üretilen TRAFİDAR, yerli ve milli yeni nesil hız tespit radar cihazı olarak karşımıza çıkıyor.

Yerli radar sistemi ile kural tanımazlara geçit yok! Aynı anda birçok araca ceza yazabiliyor

LAZER TABANLI MOBİL HIZ TESPİT CİHAZI OLARAK TASARLANDI

Lazer tabanlı mobil hız tespit cihazı olarak tasarlanan TRAFİDAR, 1 yıldır Türkiye'nin tüm illerinde jandarma ve polisin şehir için ve bölge trafik ekipleri tarafından kullanılıyor. TRAFİDAR'ın öne çıkan özellikleri şu şekilde:

  • 4 şeritli yollarda eş zamanlı olarak birçok aracın hızını tespit edebilme
  • Gece görüş özelliği
  • Hız ihlali yapan araçların anlık olarak fotoğraf ve video kaydını alma
Yerli radar sistemi ile kural tanımazlara geçit yok! Aynı anda birçok araca ceza yazabiliyor

Operatöre gerek duymadan çalışabilen sistemin yapay zeka desteği de mevcut. Gündüz ve gece, tüm hava koşullarında araçların plaka, cins ve hız verilerini okuyabiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü PolNet ağına anlık veri göndererek hız ihlali yapan araçları trafik ekiplerine bildiriyor.

Yerli radar sistemi ile kural tanımazlara geçit yok! Aynı anda birçok araca ceza yazabiliyor

6 BİN SÜRÜCÜYE CEZA YAZILDI

Gece görüş sistemine sahip olup, 4 şeritli yollarda aynı anda motosiklet, otomobil, kamyon ve kamyonet gibi araçları tespit edebiliyor. Yapay zekâ desteğiyle, araçların marka ve renk bilgilerini de analiz edebiliyor.

Bu sistem, Türkiye'nin trafik güvenliğini artırmayı ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Ramazan bayramı ve tatil süresince TRAFİDAR tarafından kural ihlali yaptığı belirlenen 6 bine yakın sürücüye ceza yazıldığı bildirildi.

Yerli radar sistemi ile kural tanımazlara geçit yok! Aynı anda birçok araca ceza yazabiliyor
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Sıkça Sorulan Sorular

TRAFİDAR nedir ve nasıl çalışır?
TRAFİDAR, Radarsan Radar Teknolojileri tarafından geliştirilen, lazer tabanlı ve yapay zekâ destekli yerli bir hız ihlal tespit sistemidir. Operatöre gerek duymadan çalışan bu cihaz, aynı anda 4 şeritteki araçların hız, plaka, cins ve renk bilgilerini tespit ederek, hız ihlali yapanları fotoğraf ve video ile kayıt altına alır.
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