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 | Ömer Faruk Dogan

YouTube 10 yılın ardından büyük değişime gidiyor: Video oynatıcısı baştan aşağı değişti

YouTube video oynatıcısı tasarımını değiştirdi. Yaklaşık 10 yıldır kullanılan mevcut tasarım, artık yerini Oynat/Duraklat gibi temel işlevlerin oval butonlar içine alınmış olarak sunulduğu daha modern bir görünüme bıraktı.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
27.04.2025
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
27.04.2025
saat ikonu 09:25

YouTube'un 20 yıllık serüveni, platforma yeni bir soluk getiren radikal bir değişimle kutlanıyor. Dünyanın en büyük video paylaşım sitesi, neredeyse 10 yıldır kullandığı video oynatıcısının tasarımını yenilemeye başladı. Ancak yeni tasarım, şimdiden birçok kullanıcıyı ikiye bölmüş vaziyette.

YOUTUBE VİDEOLARI ARTIK BÖYLE GÖRÜNECEK

Android Authority sitesinin aktardığına göre, bazı kullanıcılara sunulan yeni arayüzde, Oynat/Duraklat gibi temel işlevler bağımsız butonlar içine alınmış şekilde sunuluyor. Bunun yanı sıra 'Sıradaki Video', 'Video süresi' ve 'Bölümler' de benzer şekilde öne çıkarılıyor. Ses seviyesi butonu ise diğer aksiyon ikonlarıyla aynı alanda toplandı ve ekranın karşı tarafına taşındı.

YouTube 10 yılın ardından büyük değişime gidiyor: Video oynatıcısı baştan aşağı değişti

YouTube, bu güncellemeyle birlikte video penceresinin alt kenarındaki siyah gradyan katmanını, okunabilirlik açısından daha iyi olan ve tüm videonun daha temiz bir görünümünü sağlayan opak düğmelerle değiştiriyor.

Ancak her yenilik gibi bu da tartışmaları beraberinde getirdi. Özellikle ses kontrolüne dair ciddi şikayetler bulunuyor. Kullanıcılar, artık ses çubuğu üzerinde fare ile kaydırarak ses seviyesini değiştirememenin büyük bir kayıp olduğunu belirtiyor. Ayrıca klavyedeki yukarı/aşağı tuşlarıyla ses ayarı yapmanın da mümkün olmadığı iddia ediliyor.

Şu anda yeni arayüz kademeli olarak test ediliyor ve henüz tüm kullanıcılara açılmış değil

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Sıkça Sorulan Sorular

YouTube video oynatıcı tasarımı tamamen değişiyor mu?
YouTube, video oynatıcı arayüzünü güncelliyor ancak değişiklikler henüz tüm kullanıcılara sunulmadı.
ETİKETLER
#youtube
#Video Oynatıcı
#Yenilik
#Arayüze Güncelleme
#Kullanıcı Tepkileri
#Ses Kontrolü
#Yeni Tasarım
#Teknoloji
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