YouTube, çalınan hesapları kurtarmak için yapay zeka destekli araç hazırladı

22 Ağustos 2024 09:09 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 09:10

Ay'ın içinde ne var? Bilim insanları cevabı sonunda buldu

Ay'ın içinde ne var? Bilim insanları cevabı sonunda buldu

Cristiano Ronaldo yeni bir başlangıç yaptı! Youtube kanalı açan futbolcu yeni rekor peşinde

Cristiano Ronaldo yeni bir başlangıç yaptı! Youtube kanalı açan futbolcu yeni rekor peşinde

YouTube, içerik oluşturucuların çalınan hesaplarını geri almalarını ve gelecekteki saldırılardan korumalarını sağlayacak yeni bir yapay zeka asistanı özelliği duyurdu.

Google'ın YouTube Destek sayfasında yer alan açıklamaya göre, "Çalınan Kanal Asistanı" (Hacked Channel Assistant) isimli özellik, içerik oluşturuculara bilgisayar korsanları tarafından saldırıya uğradıklarında hesaplarındaki sorunları gidermelerine yardımcı olacak.

ÇALINAN YOUTUBE HESABINA YAPAY ZEKA DESTEKLİ ÇÖZÜM

YouTube Yardım Merkezi üzerinden erişilebilir olacak asistan, etkilenen kullanıcılara Google girişlerini güvence altına almak, hackerların yaptığı değişiklikleri düzeltmek ve kanallarını gelecekteki saldırılara karşı korumak amacıyla bir dizi yönlendirici sorular soracak.

Şu an için bu özellik yalnızca İngilizce dilinde ve belirli bir grup seçili kanal sahiplerine sunulmuş durumda. Ancak Google kısa sürede tüm YouTube içerik oluşturucuları için erişilebilir hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.