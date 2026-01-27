Menü Kapat
YouTube, çok kullanılan ücretsiz bir özelliği daha "Premium" yapıyor

YouTube, videoların oynatma hızını değiştirme özelliğini sadece Premium abonelere sunmak üzere testler yapıyor. Reddit kullanıcılarının fark ettiği deneyde, bazı hesaplar hız kontrolü yapmak istediğinde ücretli abonelik uyarısıyla karşılaştı.

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube, yıllardır standart olarak sunduğu "oynatma hızı" kontrolünü Premium abonelere özel hale getirmeyi test ediyor. Artık bir videoyu daha hızlı veya daha yavaş izlemek için aylık 79,99 TL ödemeniz gerekebilir.

YOUTUBE OYNATMA HIZI AYARLAMA ÖZELLİĞİ ÜCRETLİ OLABİLİR

Reddit üzerinde bir kullanıcının paylaştığı bilgilere göre platform, kullanıcıları iki farklı test grubuna ayırmış durumda. A grubundaki izleyiciler oynatma hızı seçeneklerine eskisi gibi ücretsiz erişebilirken, B grubundaki kullanıcıların karşısına "Premium" engeli çıkıyor.

Paylaşımı yapan kullanıcı, farklı hesaplarında yaptığı denemelerde bir hesabının kısıtlandığını, diğerinin ise özelliğe ücretsiz bir şekilde erişebildiğini belirtti.

halihazırda reklamsız izleme, arka planda oynatma ve video indirme (çevrim dışı izleme) gibi ayrıcalıklar sunuyor. Görünen o ki şirket, elindeki avantajlar listesine "vazgeçilmez" sayılabilecek bir özellik daha ekleyerek ücretsiz kullanıcıları aboneliğe teşvik etmeyi amaçlıyor.

YouTube, çok kullanılan ücretsiz bir özelliği daha "Premium" yapıyor

YOUTUBE PREMİUM ABONELİK FİYATLARI

  • Bireysel: Aylık 79,99 TL
  • Aile: Aylık 159,99 TL
  • Yıllık: 799 TL
  • Öğrenci: 52,99 TL
