YouTube, çok kullanılan ücretsiz bir özelliği daha "Premium" yapıyor

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube, yıllardır standart olarak sunduğu "oynatma hızı" kontrolünü Premium abonelere özel hale getirmeyi test ediyor. Artık bir videoyu daha hızlı veya daha yavaş izlemek için aylık 79,99 TL ödemeniz gerekebilir.

YOUTUBE OYNATMA HIZI AYARLAMA ÖZELLİĞİ ÜCRETLİ OLABİLİR

Reddit üzerinde bir kullanıcının paylaştığı bilgilere göre platform, kullanıcıları iki farklı test grubuna ayırmış durumda. A grubundaki izleyiciler oynatma hızı seçeneklerine eskisi gibi ücretsiz erişebilirken, B grubundaki kullanıcıların karşısına "Premium" engeli çıkıyor.

Paylaşımı yapan kullanıcı, farklı hesaplarında yaptığı denemelerde bir hesabının kısıtlandığını, diğerinin ise özelliğe ücretsiz bir şekilde erişebildiğini belirtti.

YouTube Premium halihazırda reklamsız izleme, arka planda oynatma ve video indirme (çevrim dışı izleme) gibi ayrıcalıklar sunuyor. Görünen o ki şirket, elindeki avantajlar listesine "vazgeçilmez" sayılabilecek bir özellik daha ekleyerek ücretsiz kullanıcıları aboneliğe teşvik etmeyi amaçlıyor.

YOUTUBE PREMİUM ABONELİK FİYATLARI