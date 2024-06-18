YouTube, herkesi moderatör yapacak: Videolara 'Topluluk Notları' özelliği geliyor

18 Haziran 2024 12:44 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 12:44

YouTube, yeni özellikler test ediyor: Görsel arama, QR kod ve daha fazlası!

YouTube, yeni özellikler test ediyor: Görsel arama, QR kod ve daha fazlası!

YouTube, kullanıcıların gördükleri videolara notlar ekleyebilecekleri bir özelliği test etmeye başladı. Şu anda sadece ABD'de aktif edilen bu seçenek, izleyicilerin herhangi bir videoya ekstra bilgiler eklemelerini ya da videodaki hataları düzeltmelerini sağlayacak.

YouTube, yaptığı açıklamada, 'Notlar' özelliği sayesinde izleyicilerin başkalarının bilgi sahibi olmasına yardımcı olmak için içeriği yanlış veya tam olarak açık olmayan videolara bağlam ekleyebileceğini belirtti.

YOUTUBE İÇİN TOPLULUK NOTLARI GELİYOR

Notlar gönderildikten sonra diğer kişiler tarafından inceleneceğini ve derecelendirileceğini belirten şirket, her notu da sorgusuz sualsiz yayınlamayacağını açıkladı. "Notunuz geniş bir perspektife sahip birçok kişi tarafından yararlı olarak değerlendirilirse, yayınlanabilir ve videonun altında görünebilir" dedi.

YouTube izleyicilere bir notu "yararlı", "biraz yararlı" veya "yararsız" olarak değerlendirip değerlendirmediklerini ve nedenini açıklamalarını istemeye başlayacak.

Daha sonra bu yanıtları, bir notun "genel olarak yararlı" olup olmadığını belirleyecek olan algoritmasına aktaracak. YouTube, daha önce notları farklı değerlendiren birçok kişi bir süre sonra aynı notu yararlı olarak değerlendirirse, sisteminin bu notu gösterme olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi.