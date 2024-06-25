YouTube, 'Hype' özelliğini Türkiye'de test ediyor: Küçük kanalların abone sayısı uçuşa geçecek

25 Haziran 2024 09:49 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 09:49

Google, VPN ile ucuza alınan YouTube Premium aboneliklerini iptal etti

Google, VPN ile ucuza alınan YouTube Premium aboneliklerini iptal etti

YouTube, yeni bir özelliği test etmeye başladı. Brezilya, Tayvan ve Türkiye'de deneme aşamasında olan "Hype" adı verilen yeni seçenek, küçük içerik üreticilerinin daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

YOUTUBE HYPE ÖZELLİĞİ NEDİR?

YouTube'un yaptığı açıklamaya göre, Hype özelliği sayesinde izleyiciler son bir hafta içinde yüklenen videoları öne çıkarabilecek. Fakat sadece 500 bin abonenin altında olan ve YouTube İş Ortağı Programı'na kayıtlı içerik üreticileri destekleniyor.

Yeni eklenen Hype butonu ile öne çıkarılan videolar, platformun "Keşfet" bölümüne, tıpkı "Trendler" sekmesi gibi ayrı bir sekme olarak eklenmiş durumda.

YOUTUBE KEŞFET ALGORİTMASINI ETKİLEMİYOR

YouTube, "Hype" özelliğinin mevcut keşif algoritmasını etkilemediğinin altını çizdi. Hype'ın amacının özellikle küçük içerik üreticilerinin izleyici kitlesini büyütmek olduğunu belirtti.

Özellik şimdilik üç ülkede test ediliyor olsa da çok yakında diğer ülkelerde de kullanıma açılacağı tahmin ediliyor.