YouTube kullanıcılarına kötü haber: 'Müzik'te ücretsiz dönem bitiyor!

30 May 2024 14:53 - Güncelleme : 30 May 2024 14:53

YouTube reklam engelleme özelliğini açanlara bir darbe daha indirdi

YouTube reklam engelleme özelliğini açanlara bir darbe daha indirdi

Google, Spotify ve Deezer gibi dijital olarak müzik dinleme platformlarına rakip olarak çıkardığı YouTube Müzik ile geniş bir kullanıcı tabanına ulaştı. Fakat şimdi ise kullanıcılardan tepki alacağı düşünülen bir adım atmaya hazırlanıyor.

9to5Google sitesinin haberine göre, 2021 yılında başlatılan 'ücretsiz arka planda oynatma' özelliği kapatılıyor. Kullanıcıların uygulamadan çıksalar veya ekranı kapatsalar bile müzik dinlemeye devam etmelerine imkan tanıyan bu özellik sadece Kanada'da test edilmekteydi.

YOUTUBE MÜZİK'TE BİR ÖZELLİK PARALI OLDU

8 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe konulacak bu değişiklikle birlikte uygulama ön planda açık değilse müzik çalma duracak. Öte yandan müzik videoları, Samples sekmesi ve 'size özel çalma listeleri ve karışımlar' özellikleriyse ücretsiz olarak sunulacak.

Arka planda müzik dinlemek veya Apple CarPlay ve Android Auto ile entegrasyon özelliklerinden yararlanmak isteyen kişiler, YouTube Premium veya Music Premium aboneliğine sahip olmak zorunda kalacaklar.

YOUTUBE PREMIUM TÜRKİYE FİYATLARI

YouTube'un internet sitesinde yer alan bilgiye göre, YouTube Premium hizmeti; bireysel kullanıcılar için aylık 57,99 TL, öğrenciler için 37,99 TL (belgeyle doğrulamak gerekiyor), beş kişiye kadar olan aileler için ise 115,99 TL fiyat etiketleriyle bulunuyor.

Sadece YouTube Müzik Premium'u istiyorsanız fiyat listesi; bireysel kullanıcılar için aylık 39,99 TL, öğrenciler için 19,99 TL, aile için ise 64,99 TL oluyor. Müzik özelliği, YouTube Premium'a abone olduğunuzda ücretsiz olarak sunuluyor.