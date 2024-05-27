YouTube'da mırıldanarak şarkı bulma dönemi
Editör: Merve Yaz / Kaynak: NTV
27 May 2024 13:13 - Güncelleme : 27 May 2024 13:25
Hatırlayamadığınız şarkıları saatlerce arama derdi sona eriyor. YouTube, Music uygulamasına yeni bir özellik kazandırdı. Kullanıcılar artık mırıldanarak ya da ıslık çalarak şarkıları bulabilecek.
YouTube, Music uygulamasına yeni bir özellik kazandırdı. The Verge'ün haberine göre, video ve müzik paylaşım platformunun kullanıcıların mırıldanarak, ıslık çalarak ve söyleyerek şarkıları bulabileceklerini belirtti. Ancak bu özelliği ilk olarak Android kullanıcılarının deneyimleyebileceği kaydedildi.
Android cihaza sahip kullanıcılar, bu yeni özelliği kullanmak için uygulamanın arama çubuğunun yanında yer alan mikrofon simgesinin sağındaki ses işaretine dokunarak deneyimleyebilir.
Kaynak: NTV