Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

YouTube Premium abonesi olmayanlar reklamsız video izleyebilecek! Ama bir şartla

YouTube'daki videoları reklamsız izlemek için Premium'a abone olmak şart. Ancak YouTube'un yeni özelliği sayesinde buna gerek kalmayabilir.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 17:35
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 17:38

Google, YouTube Premium aboneleri için heyecan verici bir yeniliği duyurdu. Artık Premium aboneleri, ücretsiz kullanıcılara reklamsız video ısmarlayabilecek. YouTube'un yeni özelliği, Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede sınırlı bir kullanıcı kitlesiyle test edilmeye başladı.

YouTube'un reklamsız video hediye etme sistemi, platformu ücretsiz kullananların Premium avantajlarını yakından deneyimlemesine olanak tanıyacak. Özellikle sık sık reklam kesintilerine maruz kalan kullanıcıların, sistem sayesinde aralıksız video izleme keyfine ulaşacağı belirtiliyor.

REKLAMSIZ VİDEO NASIL HEDİYE EDİLİR?

Digital Trends sitesinin haberine göre YouTube Premium abonesiyseniz, bir videoyu paylaşırken "Reklamsız Paylaş" seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu özellik sayesinde oluşturulan özel bağlantı, ücretsiz kullanıcılara reklamsız izleme fırsatı sunuyor. Üstelik hediye edilen videoyu kaç kişinin izlediği de önemli değil.

Öte yandan "her güzel şeyin bir kusuru olduğu" gibi bu sistemin de dezavantajları var; her ay yalnızca 10 tane reklamsız video hediye edilebiliyor. Ayrıca Shorts videoları, canlı yayınlar ve lisanslı müzik içeren içerikleri bu özellik kapsamında hediye edilemiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Assassin's Creed ve Far Cry için yeni dönem! Ubisoft başka bir şirkete devrediyor
Instagram Reels hızlandırma özelliğini kullanıma sundu

Sıkça Sorulan Sorular

YouTube Premium fiyat ne kadar?
YouTube Premium Türkiye fiyatı bireysel kullanıcılar için aylık 79,99 TL. Aile üyeliği aylık 159,99 TL, öğrenci üyeliği ise aylık 52,99 TL.
ETİKETLER
#youtube
#youtube premium
#Reklamsız Video
#Video Paylaşımı
#Hediye Etme
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.