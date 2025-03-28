YouTube Premium abonesi olmayanlar reklamsız video izleyebilecek! Ama bir şartla

YouTube'daki videoları reklamsız izlemek için Premium'a abone olmak şart. Ancak YouTube'un yeni özelliği sayesinde buna gerek kalmayabilir.

Google, YouTube Premium aboneleri için heyecan verici bir yeniliği duyurdu. Artık Premium aboneleri, ücretsiz kullanıcılara reklamsız video ısmarlayabilecek. YouTube'un yeni özelliği, Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede sınırlı bir kullanıcı kitlesiyle test edilmeye başladı.

YouTube'un reklamsız video hediye etme sistemi, platformu ücretsiz kullananların Premium avantajlarını yakından deneyimlemesine olanak tanıyacak. Özellikle sık sık reklam kesintilerine maruz kalan kullanıcıların, sistem sayesinde aralıksız video izleme keyfine ulaşacağı belirtiliyor.

REKLAMSIZ VİDEO NASIL HEDİYE EDİLİR?

Digital Trends sitesinin haberine göre YouTube Premium abonesiyseniz, bir videoyu paylaşırken "Reklamsız Paylaş" seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu özellik sayesinde oluşturulan özel bağlantı, ücretsiz kullanıcılara reklamsız izleme fırsatı sunuyor. Üstelik hediye edilen videoyu kaç kişinin izlediği de önemli değil.

Öte yandan "her güzel şeyin bir kusuru olduğu" gibi bu sistemin de dezavantajları var; her ay yalnızca 10 tane reklamsız video hediye edilebiliyor. Ayrıca Shorts videoları, canlı yayınlar ve lisanslı müzik içeren içerikleri bu özellik kapsamında hediye edilemiyor.