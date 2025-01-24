YouTube Premium kullanıcılarına müjde: Ses kalitesi arşa çıkıyor, yeni özellikler geldi

24 Ocak 2025 11:33 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 11:33

YouTube, Premium kullanıcılarına yüksek kaliteli ses, iOS için Shorts'ta PiP ve akıllı indirme gibi bir dizi deneysel özellik sunacağını duyurdu. Ayrıca Premium üyeler için Google One ile yapılan ortaklık sayesinde yeni tasarruf fırsatları duyuruldu.

YouTube neredeyse her ay deneysel özellikler ekliyor. Ancak bunların bazıları herkese sunulmuyor. Google, geçtiğimiz günlerde YouTube Premium kullanıcılarına sunulacak yeni bir dizi deneysel özelliği duyurdu. Bu yenilikler, Premium kullanıcılarına izleme deneyimlerini geliştirmek için daha fazla seçenek sunmayı vaat ediyor.

YOUTUBE PREMİUM İLE GOOGLE ONE ORTAKLIĞI

Yeni deneysel özelliklerin kullanıma sunulmasının yanı sıra, YouTube bir Google One ortaklığını duyurdu ve bir özelliğin kullanılabilirliğini genişletti. Eğer YouTube Premium kullanıcısıysanız, yeni ses iyileştirmeleri, Shorts için Resim içinde Resim (PiP), akıllı indirmeler ve daha fazlası gibi birden fazla deneysel özelliğe aynı anda katılabilirsiniz.

5 YENİ ÖZELLİK GELİYOR

İşte YouTube Premium kullanıcılarına sunulan deneysel özelliklerin tam listesi:

Yüksek kaliteli ses: Premium üyeler, müzik videolarında 256kbps ses kalitesiyle daha net ve derin bir ses deneyimi yaşayacak.

Premium üyeler, müzik videolarında 256kbps ses kalitesiyle daha net ve derin bir ses deneyimi yaşayacak. iOS için YouTube Shorts'ta PiP: En sevdiğiniz Shorts videolarını diğer uygulamalarda gezinirken veya mesajlarınızı kontrol ederken izleyin.

En sevdiğiniz Shorts videolarını diğer uygulamalarda gezinirken veya mesajlarınızı kontrol ederken izleyin. iOS için YouTube Shorts'ta akıllı indirmeler: Önerilen Shorts videoları sizin için seçilip otomatik olarak çevrim dışı izleme için indirilecek.

Önerilen Shorts videoları sizin için seçilip otomatik olarak çevrim dışı izleme için indirilecek. Web'de ileri atla: Daha önce mobil cihazlarda mevcut olan bu özellik, artık web tarayıcılarında da bir videonun en iyi bölümlerine sorunsuzca atlamanızı sağlıyor.

Daha önce mobil cihazlarda mevcut olan bu özellik, artık web tarayıcılarında da bir videonun en iyi bölümlerine sorunsuzca atlamanızı sağlıyor. Mobilde daha hızlı oynatma hızları: Yakında mobil cihazlarda 4 kata kadar genişletilmiş oynatma hızı seçenekleriyle izleme deneyiminizi ince ayarlarla özelleştirebileceksiniz.

YouTube birkaç yeni deneysel özellik eklemenin yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir teklifi de duyurdu. Bu teklif, Premium kullanıcılarının Google One Premium planı veya daha yüksek bir planla birlikte satın alındığında tasarruf etmelerini sağlıyor.

Ancak bu tasarruf oldukça düşük. Örneğin en düşük Google One Premium planını (ayda 9,99 dolar karşılığında 2 TB) öderseniz, YouTube Premium’da ayda yalnızca 2 dolar tasarruf ediyorsunuz. Bu teklif ise Türkiye'de henüz aktif değil.

Öte yandan YouTube'un konuşma tabanlı yapay zeka aracı iOS'ta kullanıma sunuldu. Bu yardımcı araç, izlediğiniz video hakkında soruları yanıtlıyor, ilgili içerikler öneriyor ve daha fazlasını yaparken oynatma deneyimini kesintiye uğratmıyor.