Google'dan YouTube videolarına efsane özellik: Artık izlemeden her şeyi öğreneceksiniz!

15 Ocak 2025 14:43 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 14:45

Google, üretken yapay zekası Gemini'a, YouTube videoları ve PDF belgeleri hakkında doğrudan sesli soru-cevap yapılmasını sağlayacak "Talk Live" özelliğini eklemeye hazırlanıyor. Bu yenilik sayesinde kullanıcılar, içeriklerin tamamını izlemek veya okumak zorunda kalmadan, merak ettikleri bilgilere hızlıca ulaşabilecek.

Google, üretken yapay zekası Gemini'a devrim niteliğinde bir özellik eklemeye hazırlanıyor. Android beta sürümünde tespit edilen "Talk Live about video" (Video hakkında konuş) ve "Talk Live about PDF" (PDF hakkında konuş) özellikleri, kullanıcıların izledikleri YouTube videoları veya inceledikleri PDF belgeleri hakkında doğrudan yapay zekaya sorular sormasına olanak tanıyacak.

GOOGLE GEMİNİ İLE SESLİ KONUŞABİLECEKSİNİZ

Üstelik bu işlem için farklı bir uygulama açmaya gerek kalmayacak; doğrudan ilgili platform üzerinden sesli iletişimle gerçekleştirilebilecek.

Bu sayede kullanıcılar, içeriklerin tamamını izlemek veya okumak zorunda kalmadan merak ettikleri bilgilere hızlıca ulaşabilecekler. Google Gemini, sesli iletişim desteğiyle sorulara anında cevap verebilecek ve bu da kullanıcı deneyimini hiç olmadığı kadar pratik hale getirecek.

ÖZELLİK HENÜZ AKTİF DEĞİL

Her ne kadar bu özellikler Google uygulamasının beta kodlarında tespit edilmiş olsa da, şu an için kullanıcılar tarafından erişilebilir değil. Google'dan da bu yenilikle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Dolayısıyla bu işlevlerin ne zaman genel kullanıma sunulacağı şu an için bilinmiyor.