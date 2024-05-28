YouTube reklam engelleme özelliğini açanlara bir darbe daha indirdi

28 May 2024 09:06 - Güncelleme : 28 May 2024 09:07

Reklam engelleyici (Adblocker) kullanan pek çok kullanıcı için YouTube videoları neredeyse izlenemez hale gelmiş durumda. Bilindiği üzere son birkaç aydır YouTube, reklam engelleyicilerin kullanımını engellemek için katı bir politika uyguluyor.

Bu uygulama geçen yıl, platformun kullanıcılara reklam engelleyicisini kapatmasını söyleyen bir mesaj göstermesi ve bu uyarı göz ardı edildikten sonra videoların oynatılmasını engellemesiyle başladı. Bu durum pek çok kişinin reklam engelleyicilerini kaldırmasına ve bazı akıllıca geçici çözümlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

REKLAM ENGELLEYİCİ AÇAN VİDEO İZLEYEMİYOR

9to5Google'ın haberine göre, bu hafta pek çok kişi YouTube videolarının aniden doğrudan sona atladığını fark ettiklerini bildirdi.

Habere göre video yeniden oynatılsa bile aynı durum geçerli oluyordu. Bu sorunun yalnızca reklam engelleyici yüklü kullanıcılarda gerçekleştiği ortaya çıktı. Reklam engelleyici devre dışı bırakıldığında her şey normal şekilde çalışıyor.

Kullanıcılar ayrıca video tekrar oynatıldığında da bu durumun yaşandığını ve videonun belirli bir bölümüne atlamaya çalıştıklarında bazı durumlarda videonun bir yükleme döngüsüne girdiğini belirtiyor.