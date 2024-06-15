YouTube, yeni özellikler test ediyor: Görsel arama, QR kod ve daha fazlası!

15 Haziran 2024 09:09 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 09:09

Dünyanın en çok kullanılan video akış hizmeti YouTube, birden fazla yeni özelliği test etmeye başladı. Bu özellikler, YouTube'un sahibi olan Google tarafından paylaşılan bir blog yazısıyla duyuruldu.

YOUTUBE'DA GÖRSEL ARAMA YAPILABİLECEK

YouTube'a gelecek ilk özellikte, Google Lens ile görsel arama yapmak mümkün oluyor. Kullanıcılar tıpkı Google Görseller'e bir fotoğraf yükleyerek arama yapabildikleri gibi aynı işlemi YouTube'da da yapabilecek. Böylece aranan videoyu bulmak daha kolay olacak.

KANALLAR İÇİN QR KOD DESTEĞİ

Bir özellik de kanal sahiplerini ilgilendiriyor. Artık kullanıcılar, kanallarını direkt olarak QR kod aracılığıyla paylaşabilecek. Böylelikle URL bağlantısı ile uğraşmalarına gerek kalmayacak.

YENİ SHORTS EFEKTLERİ

YouTube'un TikTok benzeri kısa video bölümü Shorts için de yeni bir özellik var. Artık kendinize özel efektler oluşturabileceksiniz.

YAPAY ZEKA YORUMLARI ÖZETLEYECEK

Son olarak canlı yayınlarda yapay zeka ile yorum özetleme seçeneği de üzerinde çalışılan özellikler arasında bulunuyor. Yeni sistem, şu anda sadece İngilizce videolardaki yorumları üretken YZ'den destek alarak daha anlaşılır ve sade hale getiriyor.