TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 16:29
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 16:32

YouTube yeni sosyal meyda uygulamasını sızdırdı: Instagram'a rakip Tamba geliyor

YouTube, yeni sosyal medya ağını kuruyor. YouTube’un uygulama kodlarında Tamba isimli bir sosyal platform keşfedildi. Instagram'a rakip olacağı değerlendirilen Tamba ile ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
YouTube yeni sosyal meyda uygulamasını sızdırdı: Instagram'a rakip Tamba geliyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 16:29
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 16:32

Milyonlarca insanın kullandığı  , ’un olumsuz içeriklere odaklanmasından sonra reels formatında ‘sürekli kaydırma yapmak’ amacıyla 'u kullanıma soktu. Dünyaca ünlü paltformun artık kendi sosyal ağını kuracağı hatta Tamba adında yeni uygulamayı başlatacağı belirtiliyor.

YouTube yeni sosyal meyda uygulamasını sızdırdı: Instagram'a rakip Tamba geliyor

YOUTUBE YENİ SOSYAL AĞ KURUYOR

Android Authority tarafından yapılan bir APK incelemesine göre, YouTube'un Android uygulamasının 21.44.534 sürümündeki kod, bu isimde deneysel bir sosyal uygulamaya işaret ediyor.

Digitaltrends ve thenews gibi sitelerde yer alan detaylarda Google'a YouTube'un mevcut ekosistemi etrafında inşa edilmiş tamamen yeni bir sosyal platform sağlayabileceği öne sürülüyor.

TAMBA’DAN DETAYLAR

Android Authority, YouTube'un ekleyebileceği 38 yeni simge buldu. com.google.android.youtube.sandbox paket adı, Tamba'yı kendi arama önerileri ve dosya sağlayıcılarına sahip başka bir uygulama gibi gösteriyor. Doğrudan mesajlaşma, grup sohbetleri, gönderileri beğenme ve sesli notlar ve kısa mesajlar aracılığıyla yanıt verme gibi isteklerin nasıl çalıştığı açıklanıyor.

YouTube yeni sosyal meyda uygulamasını sızdırdı: Instagram'a rakip Tamba geliyor

UYGULAMA KODU

Keşifler uygulamanın kodunda gizli. Takipçilere, takip isteklerine ve onaylara yapılan atıflar, Tamba'nın özel profiller sunabileceğini gösteriyor. Diğer kod dizeleri ise doğrudan mesajlaşma, grup sohbetleri, fotoğraf ve video paylaşımı ve hatta sesli yanıtları işaret ediyor.

YouTube yeni sosyal meyda uygulamasını sızdırdı: Instagram'a rakip Tamba geliyor

SHORTS VE ÖZEL PROFİL

Bazı kod dizeleri, Shorts'ların doğrudan konuşmalar içinde oynatılabileceğini ve bunun da YouTube'un devasa video kütüphanesini daha geleneksel bir sosyal ağ deneyimiyle birleştirebileceğini gösteriyor. Özel karşılama ve etkinlik sayfaları, ayrı bir uygulama olasılığını daha da güçlendiriyor.

TEST EDİLİYOR

Tamba'nın uygulama paketinde, geliştiricilerin deneysel yazılımlar için yaygın olarak kullandığı bir terim olan "sandbox" kelimesi yer alıyor. Simgelerinin birçoğu da açıkça deneysel olarak etiketlenmiş, bu da Google'ın yeni sosyal özellikleri YouTube'a sunmadan önce test ediyor olabileceği ihtimalini akla getiriyor.

YouTube yeni sosyal meyda uygulamasını sızdırdı: Instagram'a rakip Tamba geliyor

YouTube, bu yılın başlarında doğrudan mesajlaşma özelliğini geri getirerek , ABD de dahil olmak üzere desteklenen ülkelerdeki kullanıcıların platformdan ayrılmadan video paylaşmalarına ve sohbet etmelerine olanak sağladı. Bu, sosyal akışlar, özel profiller ve grup konuşmaları gibi özelliklerin ortaya çıkmasıyla daha büyük bir sosyal ağ platformuna bile dönüşebilir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
YouTube telefonunuzun hafızasını gereksiz yere dolduruyor olabilir: Bu ayarı kontrol edin!
ETİKETLER
#tiktok
#ınstagram
#youtube
#shorts
#Tamba
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.