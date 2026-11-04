YouTube yeni sosyal meyda uygulamasını sızdırdı: Instagram'a rakip Tamba geliyor

Milyonlarca insanın kullandığı YouTube, Tiktok’un olumsuz içeriklere odaklanmasından sonra Instagram reels formatında ‘sürekli kaydırma yapmak’ amacıyla Shorts'u kullanıma soktu. Dünyaca ünlü paltformun artık kendi sosyal ağını kuracağı hatta Tamba adında yeni uygulamayı başlatacağı belirtiliyor.

YOUTUBE YENİ SOSYAL AĞ KURUYOR

Android Authority tarafından yapılan bir APK incelemesine göre, YouTube'un Android uygulamasının 21.44.534 sürümündeki kod, bu isimde deneysel bir sosyal uygulamaya işaret ediyor.

Digitaltrends ve thenews gibi sitelerde yer alan detaylarda Google'a YouTube'un mevcut ekosistemi etrafında inşa edilmiş tamamen yeni bir sosyal platform sağlayabileceği öne sürülüyor.

TAMBA’DAN DETAYLAR

Android Authority, YouTube'un ekleyebileceği 38 yeni simge buldu. com.google.android.youtube.sandbox paket adı, Tamba'yı kendi arama önerileri ve dosya sağlayıcılarına sahip başka bir uygulama gibi gösteriyor. Doğrudan mesajlaşma, grup sohbetleri, gönderileri beğenme ve sesli notlar ve kısa mesajlar aracılığıyla yanıt verme gibi isteklerin nasıl çalıştığı açıklanıyor.

UYGULAMA KODU

Keşifler uygulamanın kodunda gizli. Takipçilere, takip isteklerine ve onaylara yapılan atıflar, Tamba'nın özel profiller sunabileceğini gösteriyor. Diğer kod dizeleri ise doğrudan mesajlaşma, grup sohbetleri, fotoğraf ve video paylaşımı ve hatta sesli yanıtları işaret ediyor.

SHORTS VE ÖZEL PROFİL

Bazı kod dizeleri, Shorts'ların doğrudan konuşmalar içinde oynatılabileceğini ve bunun da YouTube'un devasa video kütüphanesini daha geleneksel bir sosyal ağ deneyimiyle birleştirebileceğini gösteriyor. Özel karşılama ve etkinlik sayfaları, ayrı bir uygulama olasılığını daha da güçlendiriyor.

TEST EDİLİYOR

Tamba'nın uygulama paketinde, geliştiricilerin deneysel yazılımlar için yaygın olarak kullandığı bir terim olan "sandbox" kelimesi yer alıyor. Simgelerinin birçoğu da açıkça deneysel olarak etiketlenmiş, bu da Google'ın yeni sosyal özellikleri YouTube'a sunmadan önce test ediyor olabileceği ihtimalini akla getiriyor.

YouTube, bu yılın başlarında doğrudan mesajlaşma özelliğini geri getirerek , ABD de dahil olmak üzere desteklenen ülkelerdeki kullanıcıların platformdan ayrılmadan video paylaşmalarına ve sohbet etmelerine olanak sağladı. Bu, sosyal akışlar, özel profiller ve grup konuşmaları gibi özelliklerin ortaya çıkmasıyla daha büyük bir sosyal ağ platformuna bile dönüşebilir.