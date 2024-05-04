YouTube'a 'akıl hocası' özelliği geliyor

04 May 2024 16:18 - Güncelleme : 04 May 2024 16:18

YouTube, 'Bir bu eksikti' dedirtecek yeni gelişmeyi duyurdu

YouTube, 'Bir bu eksikti' dedirtecek yeni gelişmeyi duyurdu

Google, YouTube platformu için yeni bir özellik geliştiriyor. Bu seferki özellik izleyicilerden ziyade içerik üretimiyle uğraşan ve YouTube'a yeni başlayıp ne tür videolar çekeceğine karar vermekte zorlananları ilgilendiriyor.

Android Police sitesi tarafından tespit edildiği üzere YouTube, test aşamasında olan özelliklerini listelediği internet sitesini, "YouTube Studio'nun masaüstü sürümü için üretken yapay zeka destekli ilham aracı" içerecek şekilde güncelledi.

FİKİR BULAMAYANLARA İLHAM VERECEK

Test edilen araç, platformdaki içerik oluşturuculara yeni video fikirleri bulma konusunda ilham kaynağı olmayı vaat ediyor. Şimdilik sadece İngilizce kanallarda test edilmekte olan yeni özellik, fikir üretirken üç başlığı esas alacak:

Kanalınızın izleyicileri sizden ne tür içerikler yapmanızı istiyor?

Geçmişte oluşturulmamış videolar için fikir oluşturacak yeni bakış açısı tavsiyeleri

İçerik üretim sürecinize hızlı bir başlangıç yapabilmeniz için ana hat ve konuşma metni

YOUTUBE STUDIO'DA KULLANIMA AÇILDI

YouTube'un yapay zeka destekli aracı, içerik üreticilerin videoları yüklediği, yorumları düzenleyip kontrol ettiği ve kanallarıyla ilgili daha birçok ayarı yaptığı YouTube Studio'da kullanıma açıldı.

İngilizce kanalı olan üreticiler, platformu açıp Analizler > Araştırma bölümüne giderek yeni özelliğin kanalında aktif olup olmadığını görebilirler. YouTube'un olumlu geri dönüşler alması halinde teknolojiyi daha fazla kanala açacağı öngörülüyor.