YTÜ, sporcular için yapay zeka sistemi geliştirdi: Büyük bir sorunu çözüyor

10 Eylül 2024 09:26 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 09:28

YTÜ Mekatronik Mühendisliği'nden Doç. Dr. Hüseyin Üvet ve ekibi, sporcuların performans ve sağlık durumunu anlık olarak analiz eden bir yapay zeka sistemi geliştirdi. Sporcuların biyomekanik ve fiziksel parametrelerini izleyen sistem, bireylerin spor yaparken çok karşılaştığı büyük bir sorunu da çözüyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) bir grup bilim insanı, sporcuların sağlık ve performans değerlendirmesini tamamen dönüştürecek bir yapay zeka sistemi geliştirdi. YTÜ Mekatronik Mühendisliği'nden Doç. Dr. Hüseyin Üvet ve ekibinin öncülüğünde yürütülen bu proje, üç ay önce başladı ve sporcuların anlık verilerle izlenmesini sağlayacak devrim niteliğinde bir teknoloji ortaya koyuyor.

Sporcular, kamera önünde hareketlerini sergilerken, geliştirilen yazılım ve donanım sayesinde yapay zeka, performans ve sağlık verilerini anlık olarak analiz ediyor. Bu çözüm sporcularda sakatlık riskini minimuma indirmeyi amaçlıyor.

SPORCULARIN BİYOMEKANİK VE FİZİKSEL PARAMETRELERİNİ TOPLUYORLAR

Doç. Dr. Hüseyin Üvet, yapay zeka teknolojisinde görüntü işleme yöntemlerinin çok geliştiğini söyledi. Teknolojiyi, spor mühendisliği alanında kullanarak bir çalışma başlattıklarını belirten Üvet, geliştirdikleri sistemle sporcuların biyomekanik ve fiziksel parametrelerini topladıklarını ifade etti.

Üvet, projeyle sporcuların sağlıklı bir şekilde çalışmalarını sağlayacaklarının altını çizerek, geliştirdikleri özel matematiksel fonksiyonlarla algoritmalarını beslediklerini ve böylece her sporcuya özel detaylı analizler yapabildiklerini işaret etti. Özellikle futbolcuları bireysel olarak analiz edebilecekleri bir yapay zeka sistemini hedeflediklerini kaydeden Üvet, "Bu çalışma, spor bilimlerinde önemli bir dönüm noktası olacak." dedi.

Sporcu sağlığıyla ilgili birçok farklı çalışma yapıldığını dile getiren Üvet, sporcuların hareketlerini kameralar aracılığıyla izlediklerini sözlerine ekledi. Antrenman sırasında yaptıkları her hareketi kaydedip, sağlık sorunlarına veya sakatlanma risklerine neden olabilecek unsurları tespit ettikleri bilgisini paylaştı.

SPORCULARIN SAĞLIK SORUNLARI ÖNCEDEN TESPİT EDİLECEK

Yapay zeka kullanarak sporcuların sağlık sorunlarını önceden tespit edebileceklerini anlatan Doç. Dr. Üvet, antrenman yükünün sporcular için büyük bir sorun olduğunu, bazen bir oyuncunun antrenman yükü nedeniyle farkında olmadan ciddi sakatlıklar yaşayabildiğini işaret ederek, "İşte burada yapay zeka devreye giriyor. Görüntü işleme teknolojisi ile sadece görünür ışığı değil, ışık dışındaki verileri de analiz ederek sakatlıkları önceden tespit ediyoruz." diye konuştu.

Üvet, kendi matematiksel modellerini ve algoritmalarını geliştirerek, sporcuları sakatlık riskinden korumaya çalıştıklarını ve program tamamen geliştirildiğinde tek bir kamerayla sporcuların performansını ve sağlık durumunu tespit edebileceklerini ve ölçümlerin sistem tarafından hazırlanarak rapor halinde ilgililere sunulacağını aktardı. Doç. Dr. Üvet, spor dünyasında mühendislerin katkısının vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, mühendislik dokunuşlarıyla sporun geleceğini yeniden şekillendirdiklerini vurguladı.