Eyüpsultan’da markette deprem anı kamerada

Silivri’de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem esnasında Eyüpsultan’da bir market içerisinde bulunan raflar sallanmaya başladı. Deprem sırasında raflardaki ürünlerin yere düştüğü ve vatandaşlar ile market çalışanının dışarıya kaçtığı o anlar kameraya yansıdı.