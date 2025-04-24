Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Sule Altinel

İstanbul depremini GPS SATURN gemisi mi tetikledi? DMM iddialara son noktayı koydu

İstanbul’da meydana gelen depremin GPS SATURN gemisinin demirlediği noktada yaptığı sondaj nedeniyle meydana geldiğine ilişkin iddialara yalanlama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ilgili geminin 2025 yılında İstanbul Boğazı’nda sondaj yapmadığını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul depremini GPS SATURN gemisi mi tetikledi? DMM iddialara son noktayı koydu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 02:58
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 03:03

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "İstanbul'da yaşanan depremin, GPS SATURN gemisinin demirlediği noktada faya açtığı sondaj sonucu tetiklenmiş olabileceği" yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddiayı güçlendirmek için kullanılan görüntülerin, Rönesans Endüstri Tesisleri'nin, BOTAŞ'ın Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi'nde kullanacağı Jack-Up Sondaj Platformu'nun Aralık 2018'de İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir. Öte yandan iddiaya konu GPS SATURN gemisinin, 2025 yılında depremin meydana geldiği Marmara Denizi'nde herhangi bir sondaj faaliyeti bulunmamaktadır. Halihazırda Karadeniz sularında, Bulgaristan dolaylarında demirlediği ve 340 gündür sabit konumda olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla 'depremin, geminin demirlediği noktada gerçekleştiği' iddiası da tamamen gerçek dışıdır. Herhangi bir geminin İstanbul’daki depremi tetiklediği yönündeki iddialar, bilimsel temelden yoksun dezenformasyon kampanyasının ürünüdür. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

https://x.com/dmmiletisim/status/1915172915735044302https://x.com/dmmiletisim/status/1915172915735044302

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Deprem sonrası peş peşe açıklamalar! İstanbul'un ardından 3 ilde daha okullar tatil edildi
AFAD Deprem Bilim Kurulu'ndan 8 maddelik Marmara Depremi değerlendirmesi!
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.