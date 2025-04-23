İstanbul'da zor gece! Vatandaş parklara çadır kurdu

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular geceyi dışarıda geçirmek için özellikle açık alanlara ve parklara akın etti.

Pendik’te bulunan Millet Bahçesi ve diğer parklar, vatandaşların geceyi geçirmek için tercih ettiği alanlar oldu. Parka gelen bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla çadır kurdu. Kimi aileler de evde besledikleri kedilerle birlikte geceyi çadırda geçiriyor.

"BUGÜNLÜK BURADA İDARE EDECEĞİZ"

Ailesiyle beraber parkta kurdukları çadırda kalan Zafer Küçümen, "Şu an burada kalmayı düşünüyoruz. Bugünlük burada idare edeceğiz. İki kedimiz var. Onlar zaten bizimle yatmayı seviyorlar" dedi.

Ailesiyle parkta oturan Ayfer Pehnevan, "Öğlen saatlerinde sarsıntı oldu, hepimiz dışarıya çıktık. Çocuklar içeri girmeye korkuyorlar, şu an bekliyoruz. İnşallah bir şey olmaz da evimize tekrar gireriz. 1-2 saat daha beklemeyi düşünüyoruz. Biz geldiğimizde park tıklım tıklımdı, şimdi bayağı boş kaldı" dedi.

"ŞU AN RİSKE GİREMİYORUZ"

Deprem korkusunu yaşayan Orhan Tüzün ise çadır yerine, geceyi iş için kullandığı kamyonetin kasasında geçirmeyi tercih etti. Eşini ve evde besledikleri muhabbet kuşunu da yanına alan Tüzün, geceyi kamyonette geçireceklerini ifade etti.

Kamelyaya branda çeken İdris Suldan adlı vatandaş da, "Şu an için buradayız. Sosyal medyadan bakanlarımızı takip ediyoruz ona göre hareket edeceğiz. Hatay depremini hep beraber yaşadık. İkinci artçı depremde neler olduğunu biliyoruz. Şu an riske giremiyoruz. Bu geceyi atlatacağız. Biz Karadenizli olduğumuz için fındık bahçelerinde biz bu yöntemi kullanırdık, yağmur yağınca naylon çeker yağmurun geçmesini bekleriz. Fikrimiz oradan geldi ve böyle bir çözüm ürettik" şeklinde konuştu.