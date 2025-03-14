Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Videolu Haberler
Avatar
Editor
 | Sule Altinel

Tekirdağ'da bisikletli yaşlı adama tren çarptı! Feci kaza kamerada

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hemzemin geçitten bisikletiyle geçmek isterken trenin çarptığı yaşlı adamın sağlık durumu ciddiyetini korurken, kaza anlarına ilişkin kamera görüntüsü ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 06:53
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 06:55

Tekirdağ'ın Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerindeki hemzemin geçitte öğlen saat 13.10’da feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bisikleti ile hemzemin geçitten geçmek isteyen 70 yaşındaki Mehmet Ç. adlı yaşlı adama tren çarptı.

YAŞLI ADAM AĞIR YARALI

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaşlı adam başını çarparak kafa travması geçirdi ve ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.
İtfaiye ekipleri ise tedbiren hazır bekledi. Emniyet güçleri bir yandan yol üzerinde trafik güvenliğini sağlarken, diğer yandan da kazaya ilişkin inceleme gerçekleştirdi.
Yaşlı adamın kulaklarının duymamasından ötürü trenin sirenini de duymadığı öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde ise yaşlı adamın bisikletinin yanı sıra; işitme cihazı da bulundu.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, olay anları bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şaşkına çeviren anlar! Kaza yapıp panikle indiği aracın peşinden metrelerce koştu
Kütahya'da feci kaza! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var
ETİKETLER
#bisiklet
#kaza
#yaralı
#tren
#tekirdağ
#yaşlı adam
#Hemzemin Geçit
#Kafa Travması
#Videolu Haberler
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.