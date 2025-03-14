Oyun parkında akrobasi denemesi kötü bitti! Küçük çocuğun hali şaşkınlığa düşürdü

Manisa'da parkta oyun oynayan 7 yaşındaki çocuk, ters oturduğu salıncakta sıkıştı! Kendi çabasıyla çıkamayan çocuğun yardımına önce etraftakiler koştu, başaramayınca itfaiyeden yardım istediler.

TERS OTURDU VE ÇIKAMADI

Aynı Ali Mahallesi'ndeki bir parktaki olayda arkadaşlarıyla oyun oynayan Şafak K.Ç., anne-bebek tipi salıncağın bebek bölümüne ters oturunca mahsur kaldı. Çocuğu bulunduğu yerden çıkarmak için çevredeki vatandaşlar uzun süre uğraşsa da başarılı olamayınca durum itfaiyeye bildirildi.

SALINCAK KESİLDİ ÇOCUK KURTARILDI

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal’ın bizzat yönettiği müdahale sırasında, çocuğun zarar görmemesi için titiz bir çalışma yürütüldü. Son çare olarak salıncağın kesilmesiyle Şafak K.Ç. bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay sonrası sağlık kontrolünden geçirilen küçük çocuk, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yetkililer, parklardaki oyun alanlarının çocuklar için güvenli kullanımı konusunda aileleri dikkatli olmaya davet etti.