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Filenin Sultanları, Almanya'yı 3-1 ile devirdi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
30 May 2024 00:28 - Güncelleme : 30 May 2024 00:35
Filenin Sultanları, Almanya&#039;yı 3-1 ile devirdi!

Milletler Ligi'nin ikinci hafta ilk maçında Filenin Sultanları, Almanya'yı 3-1 yendi.

Son VNL şampiyonu Milli Takımımız, Milletler Ligi’nin ikinci haftasında Amerika'da sahne aldı. Filenin sultanları, Milletler Ligi’nin ikinci maçında 4'üncü Grup'ta Teksas'ta kentinde Almanya ile kozlarını paylaştı. Türkiye 1-0 geri düştüğü maçı 3-1 kazanmasını bildi.

TÜRKİYE - ALMANYA: 3-1

1. Set Sonucu: Türkiye 20 - 25 Almanya 

2. Set Sonucu: Türkiye 25 - 20 Almanya 

3. Set Sonucu: Türkiye 25 - 9 Almanya 

4. Set Sonucu: Türkiye 26 - 24 Almanya 

MAÇ TAKVİMİ

31 Mayıs Cuma:

03.30 Sırbistan-Türkiye

1 Haziran cumartesi:

21.00 Güney Kore-Türkiye

2 Haziran Pazar:

23.00 ABD-Türkiye

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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