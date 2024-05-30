Filenin Sultanları, Almanya'yı 3-1 ile devirdi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
30 May 2024 00:28 - Güncelleme : 30 May 2024 00:35
Milletler Ligi'nin ikinci hafta ilk maçında Filenin Sultanları, Almanya'yı 3-1 yendi.
Son VNL şampiyonu Milli Takımımız, Milletler Ligi’nin ikinci haftasında Amerika'da sahne aldı. Filenin sultanları, Milletler Ligi’nin ikinci maçında 4'üncü Grup'ta Teksas'ta kentinde Almanya ile kozlarını paylaştı. Türkiye 1-0 geri düştüğü maçı 3-1 kazanmasını bildi.
TÜRKİYE - ALMANYA: 3-1
1. Set Sonucu: Türkiye 20 - 25 Almanya
2. Set Sonucu: Türkiye 25 - 20 Almanya
3. Set Sonucu: Türkiye 25 - 9 Almanya
4. Set Sonucu: Türkiye 26 - 24 Almanya
MAÇ TAKVİMİ
31 Mayıs Cuma:
03.30 Sırbistan-Türkiye
1 Haziran cumartesi:
21.00 Güney Kore-Türkiye
2 Haziran Pazar:
23.00 ABD-Türkiye
Kaynak: tgrthaber.com.tr