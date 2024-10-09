Galatasaray Challange Kupası’nda AO Thrias'ı 3-0 yendi!

09 Ekim 2024 00:45 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 00:46

Temsilcimiz Galatasaray Daikin, CEV Challange Kupası’nda AO Thrias’ı 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti.

CEV Challange Kupası'nda Galatasaray Daikin ile AO Thrias karşı karşıya geldi. Galatasaray 3-0 kazanarak, tur yolunda önemli bir avantaj elde etti. Karşılaşmada setler 25-14, 25-20 ve 25-16 sonuçlandı. İkinci maç, 15 Ekim'de oynanacak ve Galatasaray Daikin iki set alması halinde son 32'ye kalacak.

Galatasaray’da Alexia Carutasu 16 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Onu 13 sayı ile Eline Timmerman izledi.

Galatasaray turu geçerse Alman ekibi Wiesbaden ile son 16 turunda eşleşecek.