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Galatasaray Daikin 7 yıl sonra bir ilki başardı! VakıfBank'a set vermeden mağlup etti

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ekim 2024 21:54 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 21:36
Galatasaray Daikin 7 yıl sonra bir ilki başardı! VakıfBank&#039;a set vermeden mağlup etti

Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Vakıfbank'ı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 7 yıl sonra rakibini yenmeyi başardı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk hafta maçında Galatasaray Daikin, Vakıfbank ile karşılaştı.

7 YIL SONRA İLK KEZ

Galatasaray Daikin, Vakıfbank'ı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Vakıfbank karşısında 7 yıl sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Timmerman, Bongaerts (Eylül Yatgın, Kalandadze, Aslıhan Kılıç)

Vakıfbank: Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Van Ryk, Markova, Xinyue (Ayça Aykaç Altıntaş, Cansu Özbay, Kendall Kipp, Bosetti, Aylin Acar, Deniz Uyanık)

SET SONUÇLARI

Setler: 25-21, 25-22, 25-15

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Kaynak: tgrthaber.com

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