Galatasaray Daikin 7 yıl sonra bir ilki başardı! VakıfBank'a set vermeden mağlup etti
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ekim 2024 21:54 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 21:36
Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Vakıfbank'ı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 7 yıl sonra rakibini yenmeyi başardı.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk hafta maçında Galatasaray Daikin, Vakıfbank ile karşılaştı.
7 YIL SONRA İLK KEZ
Galatasaray Daikin, Vakıfbank'ı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Vakıfbank karşısında 7 yıl sonra galibiyet sevinci yaşadı.
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Timmerman, Bongaerts (Eylül Yatgın, Kalandadze, Aslıhan Kılıç)
Vakıfbank: Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Van Ryk, Markova, Xinyue (Ayça Aykaç Altıntaş, Cansu Özbay, Kendall Kipp, Bosetti, Aylin Acar, Deniz Uyanık)
SET SONUÇLARI
Setler: 25-21, 25-22, 25-15
Kaynak: tgrthaber.com