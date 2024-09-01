Melissa Vargas tekrar Fenerbahçe'de!

01 Eylül 2024 20:58 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 20:54

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gösterdiği başarılı performansın ardından Fenerbahçe ile yeni sezona hazırlanan Melissa Vargas, eski kulübüne veda etti.

VARGAS ÇİN'E VEDA ETTİ

Gelecek sezonun tamamında Fenerbahçe'de mücadele edecek olan Vargas, eski kulübü Tianjin'e şu sözlerle veda etti:

"Sevgili Tianjin Kadın Voleybol Kulübü, takım arkadaşlarım ve Çin'deki taraftarlar,

Geçtiğimiz üç yıl inanılmazdı ve bu takımın bir parçası olduğum için minnettarım. Üst üste üç şampiyonluk kazanmak çok şey ifade ediyor ve herkesin desteği olmadan bu mümkün olmazdı."