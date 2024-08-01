Son dakika | Olimpiyat Oyunları'na 2'de 2'de ile başladık: Filenin Sultanları çeyrek finalde!

01 Ağustos 2024 11:44 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 11:58

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk seti kaybetti maçta Melissa Vargas'ın etkili hücumları ve iyi savunmayla üst üste 3 seti de aldı ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Sultanlarımız bu kritik galibiyetle çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

SON MAÇ İTALYA İLE OYNANACAK

Filenin Sultanları, C Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etmişti.

Millilerimiz, grubundaki son maçında 4 Ağustos Pazar günü İtalya ile mücadele edecek.

TÜRKİYE 3 - 1 DOMİNİK CUMHURİYETİ

1.set: 21 - 25

2. set: 25 - 18

3. set: 25 - 22

4. set: 25 - 15