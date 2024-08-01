Son dakika | Olimpiyat Oyunları'na 2'de 2'de ile başladık: Filenin Sultanları çeyrek finalde!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ağustos 2024 11:44 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 11:58
Son dakika haberi: A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti. Filenin Sultanları olimpiyatlardaki 2. maçından da galibiyetle ayrıldı ve çeyrek final biletini kaptı.
Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk seti kaybetti maçta Melissa Vargas'ın etkili hücumları ve iyi savunmayla üst üste 3 seti de aldı ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Sultanlarımız bu kritik galibiyetle çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.
SON MAÇ İTALYA İLE OYNANACAK
Filenin Sultanları, C Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etmişti.
Millilerimiz, grubundaki son maçında 4 Ağustos Pazar günü İtalya ile mücadele edecek.
TÜRKİYE 3 - 1 DOMİNİK CUMHURİYETİ
1.set: 21 - 25
2. set: 25 - 18
3. set: 25 - 22
4. set: 25 - 15
Kaynak: tgrthaber.com