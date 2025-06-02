Son dakika | Milli oyuncu resmen Fenerbahçe'de! Transfer paylaşımla duyuruldu

Voleybolda yılın tranfseri gerçekleşti. Fenerabahçe Medicana, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda milli voleybolcu Hande Baladın'ı renklerine kattığını açıkladı. Yapılan paylaşımda, "Dünyanın en büyük spor kulübüne hoş geldin Hande Baladın" ifadesi yer aldı.

HANDE BALADIN KİMDİR?

1997 yılında Kütahya’da doğan Hande Baladın’ın hayatındaki ilk büyük dönüm noktası, ailesiyle birlikte İstanbul’a taşınması oldu. Bu değişim, onun spor kariyerine giden yolda önemli bir basamaktı.

Voleybola Eczacıbaşı altyapısında adım atan Hande, ilk olarak orta oyuncu olarak sahaya çıktı. Zamanla pasör çaprazı pozisyonunda denendi ve ardından 2014 yılında smaçör pozisyonuna geçerek oyun tarzını ve etkisini tamamen yeniden şekillendirdi.

2014-2015 sezonunda Sarıyer Belediyespor forması giyen Hande, bu süreçte kendini gösterme fırsatı yakaladı ve bu başarı, ona Eczacıbaşı A Takımı’nın kapılarını açtı.

2015-2016 sezonuyla birlikte A Takım'da yer almaya başlayan yetenekli oyuncu, 2018-2019 sezonunda Galatasaray’a kiralık olarak transfer edildi. Bu dönemdeki etkileyici performansı ise onu izleyen herkesin dikkatini çekti.

Milli takım formasıyla da birçok uluslararası turnuvada Türkiye’yi başarıyla temsil eden Hande Baladın, özellikle 2023 yazında adını altın harflerle voleybol tarihine yazdırdı.

Filenin Sultanları’nın o yıl elde ettiği Kadınlar Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası şampiyonluklarında sahadaki mücadeleci ruhu ve performansıyla kilit rol oynadı.

