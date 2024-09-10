VakıfBank, SSC Palberg Schwern maçını rahat kazandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Eylül 2024 22:10 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 22:25
VakıfBank, Kuşadası Voleybol Turnuvası'nda SSC Palberg Schwern takımını parkeden 3-1'lik skorla yenerek galip ayrıldı.
Kuşadası Voleybol Turnuvası'nın ikinci maçında VakıfBank, Almanya temsilcisi SSC Palmberg Schwerin'i 3-1 mağlup etti.
Aydın Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde Kuşadası Spor Salonu'ndaki turnuvanın ikinci maçında SSC Palmberg Schwerin birinci seti 25-22 aldı.
Vakıfbank, sonraki setleri 29-27, 26-24 ve 25-23 kazanarak müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.
Turnuvanın ikinci gününde Aydın Büyükşehir Belediyespor-Vakıfbank ile SSC Palmberg Schwerin-Eczacıbaşı Dynavit karşılaşmaları yapılacak.
Kaynak: tgrthaber.com
VakıfBank yine ne yapmış bu sefer çok iyi oynuyorlar hoparlör