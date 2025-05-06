2 milyonluk vurgun yaptılar! Hırsız kardeşler bu görüntülerden sonra yakalandı

Diyarbakır'da 21 ayrı motosiklet hırsızlığına karışan iki kardeş, 34 kameradan 112 saat görüntünün tek tek izlenmesi sonucu yakalandı. Polis kent genelinde yapılan ihbarlarla 21 ayrı motosiklet hırsızlığı olayının aydınlatılmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Delilleri tek tek toplayan ekipler, operasyon için düğmeye bastı. 2 kardeş şafak vakti evlerine yapılan operasyon ile gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca, çalıntı bir motosiklete ait ruhsat ve hırsızlık anında kullanılan yüz maskesi ile motosiklet kaskı ele geçirildi.