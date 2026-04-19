Adana'da yükselen sularda çocuklarla mahsur kaldılar: Kurtarma anları kamerada

Adana’da akşam saatleri şiddetlenen yağış sonrası cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Suların yükselmesiyle 2'si çocuk 4 kişi minibüste mahsur kaldı.
Levent Mahallesi Sümbül Caddesi’nde göle dönen yolda ilerleyemeyen minibüste mahsur kalan 2’si çocuk 4 kişi ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar saniye saniye görüntülenirken ekipler ayrıca yolda kalan bir aracı da sel sularından kurtardı.