Adana'da yükselen sularda çocuklarla mahsur kaldılar: Kurtarma anları kamerada

Adana’da akşam saatleri şiddetlenen yağış sonrası cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Suların yükselmesiyle 2'si çocuk 4 kişi minibüste mahsur kaldı.

Özetle

Levent Mahallesi Sümbül Caddesi’nde göle dönen yolda ilerleyemeyen minibüste mahsur kalan 2’si çocuk 4 kişi ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar saniye saniye görüntülenirken ekipler ayrıca yolda kalan bir aracı da sel sularından kurtardı.