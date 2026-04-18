İ.Ö. idaresindeki 11 DT 766 plakalı Volkswagen marka otomobil, İmranlı ilçesi istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112, İMAYKUD ve İmranlı Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

HABERİN ÖZETİ Sivas’ta otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı Sivas'ın İmranlı ilçesi yakınlarında 11 DT 766 plakalı Volkswagen marka otomobilin direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attığı ve 3 kişinin yaralandığı kazada araç içinde sıkışan sürücü kurtarıldı. Kaza, İmranlı ilçesi istikametine seyir halindeyken meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak takla attı. Olay yerine 112, İMAYKUD ve İmranlı Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü İ.Ö. kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Yolcular K.Ö. ve M.M.Ö. tedbir amaçlı İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Araç içerisinde sıkışan sürücü İ.Ö. sıkıştığı yerden kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edilirken yolcular K.Ö. ve M.M.Ö. de tedbir amaçlı İmranlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.