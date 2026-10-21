Akaryakıt istasyonundan çıkarken dehşeti yaşadılar: Sürücünün hayati tehlikesi var

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İstanbul
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde R.Ö. isimli şahsın kullandığı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkış yapan M.K.’nın kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada araçlardaki sürücüler ile yolcular Ü.D., H.Ö., S.Ö. ve H.Ö. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, kazanı anı güvenlik kameralarına yansıdı.