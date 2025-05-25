Akılalmaz olay! Kalıbın içine giren kedinin üzerine beton döküldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde devam eden bir inşaatta akılalmaz bir olay yaşandı. Demir bağladıktan sonra tahta kalıp çakan işçiler, kalıbın içine beton döktü. Beton kuruduktan sonra tahta kalıpları söken işçiler, altta bir yavru kedi olduğunu görünce büyük bir şok yaşadı. Olay yerine çağrılan ekipler, betonu kırarak yavru kediyi çıkarttı. Açlık ve susuzluktan bitkin düşen yavru kedi, tedavi ve bakımının ardından annesinin yanına bırakıldı. Öte yandan inşaatta çalışan işçilerin yavru kedinin kalıbın içerisine girdiğini fark etmedikleri öğrenildi.