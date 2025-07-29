Alev kapanında son ana kadar müdahale! 'Kaç' ikazlarını umursamadılar bile

Bursa'nın Gürsu ilçesinde 4 gündür süren yangının ilk çıkış anına müdahale eden orman işçilerinin fedakarlıklarının görüntüleri ortaya çıktı. Dışkaya bölgesinde çam ağaçlarından yükselen metrelerce alevlere müdahale eden bir orman işçisi, üzerine gelen alevlere ve mesai arkadaşlarının defalarca "kaç kaç" diye bağırmasına rağmen son saniyeye kadar hortumu ve müdahaleyi bırakmadı. Takdire şayan bu hareket üzerine Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

