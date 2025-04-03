Ambulans ile kamyonet çarpıştı! Yaralılar var

Kayseri'de ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu ortalık adeta savaş alanına döndü. Kayseri-Pınarbaşı kara yolu Kamber mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, G.T. yönetimindeki ambulans ile A.Ö.'nün kullandığı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar şarampole devrildi. Güvenlik güçleri yolda önlem alırken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Feci kazada kamyonet sürücüsü ile ambulanstaki biri hasta 5 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.