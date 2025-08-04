Ankara'da otobüs ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Ankara'da Mevlana Bulvarı'nda akşam saat 20.35 sıralarında feci bir kaza geldi. Bir yolcu otobüsü, aynı istikamette ilerleyen kamyonete arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ile yolcu durumdaki S.Y., Y.Y., R.Y., K.K. olmak üzere yaralanan 5 kişi Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüste yolcu konumunda olan ve yaralanan G.A. ise Gazi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.