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Bahşiş alamayan davulcu tuvaletini yaptı! İftar saati apartman sakinleri şoke oldu

Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi'nde bir siteye bahşiş toplamak için giren davulcu, apartman asansörüne tuvaletini yaptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çamlık İntaş Sitesi K Blok'ta meydana geldi. Bahşiş almak amacıyla siteye gelen davulcu, asansöre girip tuvaletini yaptı. Yaşananlar, asansörün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Site yöneticisi Alper Üstündağ, "Bu kameraları dört yıl önce apartman sakinlerinin isteğiyle taktık. O dönemde asansör kabinlerine sık sık birilerinin tuvaletini yaptığını fark ettik ve bu görüntüleri kaydetmek, sorumluları tespit edebilmek amacıyla kameralar yerleştirdik. Uzun zamandır böyle bir olay yaşamıyorduk" dedi.

İFTAR SAATİ ORTALIK KARIŞTI

Olayı büyük bir saygısızlık olarak değerlendiren Üstündağ, "2025 yılında böyle bir şeyle karşılaşmak gerçekten inanılır gibi değil. Davulcuların bahşiş toplamak için apartmanlara girmesine anlayış gösterebiliyoruz. Ancak istediği parayı alamayınca böyle bir harekette bulunmak kabul edilemez. Üstelik iftar saatinde görevlimiz bu durumla ilgilenmek zorunda kaldı. Bu yapılan, hem apartman sakinlerine hem görevlimize karşı saygısızlıktır. Umarım sorumlular hakkında gerekli işlem yapılır" ifadelerini kullandı.

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