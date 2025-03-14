Başıboş sokak köpeği dehşeti bitmiyor! 10 yaşındaki çocuğa saldırdılar
Türkiye'de son dönemde artan başıboş sokak köpeği dehşeti devam ediyor. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde de başıboş sokak köpekleri bir çocuğa dehşeti yaşattı.
SERVİSE YÜRÜRKEN KÖPEKLER SALDIRDI
10 yaşındaki Berrak Kılıç, okuldan çıktıktan sonra servise doğru yöneldi. 4’ncü sınıf öğrencisi Berrak, servise doğru yürüdüğü sırada başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
O ANLAR KAMERADA
Korku ve büyük bir panikle kaçmaya çalışan 10 yaşındaki çocuk, yere düştü. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar, köpekleri uzaklaştırdı. 10 yaşındaki Berrak, olayı küçük sıyrıklarla atlattı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Türkiye’de başıboş köpek sorunu, sahipsiz veya terkedilmiş köpeklerin sayısının hızla artmasıyla ortaya çıktı. Başıboş sokak köpekleri özellik çocuklar için büyük tehlike oluşturuyor. Türkiye'de çok sayıda çocuk başıboş sokak köpeklerinin saldırında hayatını kaybetti.