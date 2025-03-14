Başıboş sokak köpeği dehşeti bitmiyor! 10 yaşındaki çocuğa saldırdılar

Türkiye'de son dönemde artan başıboş sokak köpeği dehşeti devam ediyor. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde de başıboş sokak köpekleri bir çocuğa dehşeti yaşattı.

SERVİSE YÜRÜRKEN KÖPEKLER SALDIRDI

10 yaşındaki Berrak Kılıç, okuldan çıktıktan sonra servise doğru yöneldi. 4’ncü sınıf öğrencisi Berrak, servise doğru yürüdüğü sırada başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

O ANLAR KAMERADA

Korku ve büyük bir panikle kaçmaya çalışan 10 yaşındaki çocuk, yere düştü. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar, köpekleri uzaklaştırdı. 10 yaşındaki Berrak, olayı küçük sıyrıklarla atlattı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.