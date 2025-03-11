Bir başıboş köpek dehşeti daha! 8 yaşındaki çocuğa saldırdılar

Başıboş köpek saldırılarına bir yenisi daha eklendi. İzmir'in Bayraklı ilçesinde 3 başıboş sokak köpeği, 8 yaşındaki S.Ç.'ye saldırdı. Köpeklerin saldırdığı çocuk, yaralandı. Yaralanan S.Ç, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

BAŞIBOŞ KÖPEK DEHŞETİ KAMERADA

Başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan S.Ç. ailesi tarafından hastaneye götürüldü. S.Ç.'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Baışboş köpeklerin, çocuğa saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

"GÖREVİNİ İHMAL EDENLER CEZALANDIRILACAK"

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son bir haftada üç kentte yaşanan başıboş sokak köpeği saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Saldırılarla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldığını belirten Bakan Tunç, "Görevini ihmal edenler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.