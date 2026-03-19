Bayram tatiliyle birlikte yollar dolmaya başladı!

Bayramı şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla birlikte yollarda trafik oluşmaya başladı. Tekirdağ'da da araç trafiği belirgin şekilde arttı. Bazı noktalarda trafik akıcı ilerlerken, yer yer hızın düştüğü ve araç kuyruklarının oluştuğu gözlemlendi. Yoğunluğun artmasıyla birlikte sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük çekerken, özellikle kavşak ve bağlantı yollarında dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı.