İstanbul Havalimanı'nda bayram mesaisi! Yoğunluk kameralara yansıdı

Türkiye'nin dört bir yanında Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, otogar ve havalimanlarında yoğunluğa neden oldu. İstanbul Havalimanı'nda da Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşandı. Bayram için havayolu firmaları ek seferler açarken İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ekipleri yoğunluk dolayısıyla aksama yaşanmaması için önlemler aldı.