İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bayramda ağır tonajlı araçlara kısıtlama

Ramazan Bayramı tatili ile 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi ara tatili birleşince binlerce vatandaş da tatil için yollara düştü. İçişleri Bakanlığı da yoğunluğu azaltmak için ilave önlemler alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, 21 Mart Cumartesi günü saat 16.00’dan 23 Mart Pazartesi günü saat 01.00’e kadar İstanbul istikametine yönelik Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Bilecik'in Bozüyük ilçesi, Ankara ve Amasya'nın Merzifon ilçesinden itibaren istisna tutulan araçlar hariç olmak üzere kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyirlerinin kısıtlanacağını bildirdi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan açıklamada, "Bayram tatili dönüş trafiğinin yoğun olacağı da değerlendirildiğinden 21 Mart 2026 Cumartesi günü saat 16.00’dan 23 Mart 2026 Pazartesi günü saat 01.00’e kadar İstanbul ili istikametine yönelik olarak Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Bilecik ili Bozüyük ilçesi, Ankara ve Amasya ili Merzifon ilçesinden itibaren tedarik süreçlerinin aksamaması amacıyla istisna tutulan araçlar hariç olmak üzere kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyirleri kısıtlanacaktır. Ayrıca önceki bayram dönemlerinde trafik kazalarında can kayıplarının yoğunlaştığı tespit edilen 16 ildeki 20 güzergâhta ilave trafik tedbirleri uygulanmaktadır." ifadeleri yer aldı.