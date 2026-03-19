Bayram temizliği pahalıya patlıyordu: Yanlışlıkla atılan altınlar çöp kamyonunda bulundu

Yenimahalle'de ikamet eden bir kadın, biriktirdiği altınları koyduğu cüzdanı çalınmaması için lahananın arasına sakladı. Bayram temizliği için yardıma gelen kadının çocukları ise temizlik esnasında lahana poşetini çöpe attı.

ALTINLAR ÇÖP KAMYONUNDA BULUNDU

Kadın lahana poşetinin yerinde olmadığını fark edince durumu hemen yetkililere bildirdi. Sorgun Belediyesi temizlik işçileri, Yenimahalle mevkiinde çöp boşaltan kamyonda yaptığı aramada lahana poşetini buldu. Poşetten yaklaşık 10 gram altın olduğu belirtilen cüzdanını alan kadın, ekiplere teşekkür etti.