İzmir'de alarm çanları çalıyor! Yıllarca biriken çöp mahalleyi kaydırdı

İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Harman Dalı düzenli katı atık depolama tesisi çevresinde yaşanan heyelan, yerleşim alanlarını ciddi şekilde tehdit ediyor.
Bölgede yaşayan vatandaşlar, yolların 10-20 metre kaydığını, evlerin yan yattığını ve yıkıldığını aktardı. Bugüne kadar bölgede toplam 14 yapı tamamen yıkılırken, tehlike altındaki evlerin tahliye süreçleri devam ediyor.
Uzmanların yıllardır bölge için uyarılarda bulunduğunu belirten vatandaşlar, bugüne kadar kalıcı bir çözüm üretilmediğini belirtti. Yetkililere seslenen bölge sakinleri, acil olarak önlem alınmasını talep etti.
Harman Dalı'ndaki depolama tesisinin çevresindeki yerleşim yerleri, her geçen gün daha fazla risk altında kalıyor. Geceden sabaha zeminin kaydığı mahallede, vatandaşlar evlerinin birer birer yutulmasına karşı çaresizce çözüm bekliyor.