İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Harman Dalı düzenli katı atık depolama tesisi çevresinde yaşanan heyelan, yerleşim alanlarını ciddi şekilde tehdit ediyor.

Dinle Özetle

İzmir'de alarm çanları çalıyor! Yıllarca biriken çöp mahalleyi kaydırdı

HABERİN ÖZETİ İzmir'de alarm çanları çalıyor! Yıllarca biriken çöp mahalleyi kaydırdı İzmir'in Çiğli ilçesindeki Harman Dalı düzenli katı atık depolama tesisi çevresinde yaşanan heyelan, yerleşim alanlarını tehdit ediyor. Bölgede yollar 10-20 metre kaymış, evler yan yatmış ve yıkılmıştır. Bugüne kadar 14 ev tamamen yıkılmış ve tehlike altındaki evlerin tahliye süreçleri devam etmektedir. Vatandaşlar, uzmanların yıllardır bölge için uyarılarda bulunduğunu ancak kalıcı bir çözüm üretilmediğini belirtiyor. Bölge halkı acil önlem alınmasını talep etmektedir.

BUGÜNE KADAR 14 EV YIKILDI

Bölgede yaşayan vatandaşlar, yolların 10-20 metre kaydığını, evlerin yan yattığını ve yıkıldığını aktardı. Bugüne kadar bölgede toplam 14 yapı tamamen yıkılırken, tehlike altındaki evlerin tahliye süreçleri devam ediyor.

BÖLGE HALKI İSYANDA

Uzmanların yıllardır bölge için uyarılarda bulunduğunu belirten vatandaşlar, bugüne kadar kalıcı bir çözüm üretilmediğini belirtti. Yetkililere seslenen bölge sakinleri, acil olarak önlem alınmasını talep etti.

VATANDAŞLAR ÇÖZÜM BEKLİYOR

Harman Dalı'ndaki depolama tesisinin çevresindeki yerleşim yerleri, her geçen gün daha fazla risk altında kalıyor. Geceden sabaha zeminin kaydığı mahallede, vatandaşlar evlerinin birer birer yutulmasına karşı çaresizce çözüm bekliyor.