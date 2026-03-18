Bursa’da pes dedirten olay: Motosikletiyle kaza yaptı, tekel bayiine girip alkol aldı, çıkışta yardım edenlere saldırdı

Nilüfer ilçesinde motosikletiyle kaldırımda ilerleyen kadın sürücü, bir anda dengesini kaybetti ve bir işletmenin tabelasına çarpıp yere savruldu. Çevredekiler kaza yapan kadının yardımına koştu.

MOTORU BIRAKIP ALIŞVERİŞE GİRDİ

Kazanın ardından hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkan kadın kaza yaptığı motoru bırakarak yakında bulunan büfeye girip alışveriş molası verdi. Bir süre içerde dolanan kadın, dışarı çıktıktan sonra kendisine yardımcı olan kadınların yanına giderek kavgaya tutuştu.

Saçından tuttuğu kadını bırakmayan şüpheliyi, çevredekiler güçlükle ayırdı.

O anlara anlam vermeyen bölgedeki esnaflar ise genç kadını olay yerinden güçlükle uzaklaştırdı.

“BİZ MOTOSİKLETİ KALDIRMAYA ÇALIŞIRKEN, O HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ ALIŞVERİŞ YAPMAYA GİTTİ”

İşletmede çalışan bir vatandaş ise olayı şöyle anlattı: "Hastaneden dükkana geldim. Bu esnada bir kadının motorla dengesini kaybedip kaza yaptığını görünce hemen yardıma koştuk. Biz motosikleti kaldırmaya çalışırken, o hiçbir şey olmamış gibi alışveriş yapmaya gitti. Daha sonra burada oturan bir müşterinin gözlüğünü almaya çalıştı. Kadını darp etmeye çalıştı"

İlginç anlar kameraya anbean yansırken, görüntüler üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tahkikat başlattı.