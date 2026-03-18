Yola fırlayan iki çocuk ölümden döndü: Kaza anbean kameralara yansıdı

Karaman’da ışıkta bekleyen araçların arasından koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan E.G. ile Z.M.Ö. isimli çocuklara, seyir halinde olan M.K.’nin kullandığı otomobil çarptı. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan 2 çocuk yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.