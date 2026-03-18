Motosiklet sürücüsünün can verdiği kaza anı kamerada!

Hatay'ın Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde facia kaza yaşandı. Seyir halindeki motosiklet sürücüsü Ersan Özçelik, otomobille çarpışmasıyla yere savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar panikle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonucu olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 41 yaşındaki Ersan Özçelik, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Özçelik'in hayatını kaybetmesine neden olan kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.